Tableau

tableau.com

Tableau to platforma analityczna przekształcająca sposób, w jaki wykorzystujemy dane do rozwiązywania problemów - upoważniając ludzi i organizacje do maksymalnego wykorzystania swoich danych. Tableau jest najszerszą i najgłębszą, kompleksową platformą danych i analizy. Zapewnij odpowiedzialne wykorzystanie danych i zwiększają lepsze wyniki biznesowe dzięki w pełni zintegrowanemu zarządzaniu danymi i zarządzaniu, analizy wizualnej i opowiadania historii oraz współpracy-wszystko z wiodącym w branży Einstein Salesforce zbudowanym w Tableau Pulse to ponowne wyobrażenie danych, które czyni dane więcej Dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich wiedzy specjalistycznej z narzędziami do wizualizacji danych. Tableau Pulse jest dostępny dla użytkowników chmur Tableau i wykorzystuje moc Tableau AI do dostarczania danych w sposób bardziej spersonalizowany, kontekstowy i inteligentny. Dowiedz się więcej na stronie https://tabau.com/pulse Tableau Cloud wzmacnia mądrzejsze, oparte na wglądach decyzje z szybkimi, elastycznymi, intuicyjnymi analizami. Doświadcz w pełni hostowanego rozwiązania klasy korporacyjnej na światowej platformie analitycznej nr 1. Tableau Prep Builder zapewnia nowoczesne podejście do przygotowania danych, dzięki czemu jest szybsze i łatwiejsze do łączenia, kształtowania i czyszczenia danych do analizy.