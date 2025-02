Oprogramowanie do analizy lokalizacji - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Tableau

tableau.com

Tableau to platforma analityczna zmieniająca sposób, w jaki wykorzystujemy dane do rozwiązywania problemów – umożliwiająca ludziom i organizacjom maksymalne wykorzystanie danych. Tableau to najszersza i najgłębsza, kompleksowa platforma danych i analiz. Zapewnij odpowiedzialne wykorzystanie danych i osiągaj lepsze wyniki biznesowe dzięki w pełni zintegrowanemu zarządzaniu danymi i zarządzaniu, analizie wizualnej i opowiadaniu historii o danych oraz współpracy — a wszystko to dzięki wiodącemu w branży Einsteinowi Salesforce wbudowanemu bezpośrednio w Tableau Pulse to przeprojektowane środowisko danych, które sprawia, że ​​dane stają się bardziej dostępne dla każdego, niezależnie od jego wiedzy w zakresie narzędzi do wizualizacji danych. Tableau Pulse jest dostępny dla użytkowników Tableau Cloud i wykorzystuje moc Tableau AI do dostarczania danych w sposób bardziej spersonalizowany, kontekstowy i inteligentny. Dowiedz się więcej na https://tableau.com/pulse Tableau Cloud umożliwia podejmowanie mądrzejszych, opartych na wglądzie decyzji dzięki szybkiej, elastycznej i intuicyjnej analizie. Skorzystaj z w pełni hostowanego, opartego na chmurze rozwiązania klasy korporacyjnej na platformie analitycznej nr 1 na świecie. Tableau Prep Builder zapewnia nowoczesne podejście do przygotowywania danych, dzięki czemu łączenie, kształtowanie i czyszczenie danych do analizy jest szybsze i łatwiejsze.