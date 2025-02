Oprogramowanie do zarządzania wpisami lokalnymi - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

dbaPlatform

dbaplatform.com

Lokalne narzędzia i rozwiązania w zakresie reklamy cyfrowej oraz tworzenia list. dbaPlatform pomaga firmom zwiększyć widoczność lokalnych firm w Google, Apple, Bing i innych platformach konsumenckich. dbaPlatform oferuje spersonalizowane plany: + Reklamy Done for You + Reklamy Done by You + Oferty Done for You + Oferty Done by You Kilka kluczowych funkcji naszych rozwiązań reklamowych obejmuje: + Tworzenie konta + Konfiguracja konta + Monitorowanie i rozwiązywanie problemów + Optymalizacja kanałów + White -label raportowanie Kilka kluczowych funkcji naszych rozwiązań do tworzenia list obejmuje: + Automatyzację i planowanie postów Google dla firm mających wiele lokalizacji + Rozszerzone raportowanie danych z profili firmy w Google obsługiwanych przez Google Looker + Importowanie recenzji Google dla wszystkich lokalizacji na jednym ekranie za pomocą narzędzia możliwość odpowiadania na recenzje + Automatyczna synchronizacja danych o lokalizacji z głównymi katalogami internetowymi i agregatorami danych w Internecie oraz eliminacja wszelkich zduplikowanych wpisów