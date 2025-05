Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do obsługi ładunków lub oprogramowanie do dopasowywania frachtu jest niezbędne dla przewoźników, brokerów i spedytorów, aby mogli łączyć przesyłki z przewoźnikami towarowymi w celu transportu międzykrajowego. To narzędzie usprawnia decyzje transportowe, rekomendując najlepszych przewoźników na podstawie takich czynników, jak odległość, stawki rynkowe, wcześniejsze wyniki, lokalizacja i wielkość ładunku. Często integrowany z systemami zarządzania transportem (TMS), pomaga w rezerwacji ładunku niezbędnego do wydajnego transportu. Dodatkowo wykorzystuje uczenie maszynowe do optymalizacji tras w oparciu o ceny paliwa, podatki IFTA i dostępną przestrzeń przewoźnika. Nadawcy korzystają z funkcji śledzenia wydajności oprogramowania, umożliwiających im szybką i opłacalną ponowną rezerwację u niezawodnych firm przewozowych. Uzyskują także wgląd w proces wysyłki dzięki wbudowanym funkcjom lub integracji z narzędziami zapewniającymi widoczność łańcucha dostaw, co pomaga zapobiegać problemom z transportem. Wreszcie oprogramowanie dopasowujące fracht umożliwia przewoźnikom negocjowanie lepszych stawek z brokerami i spedytorami, zapewniając dostęp do raportów kredytowych i stawek za transport ciężarowy w całym stanie.