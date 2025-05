Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do zarządzania zwierzętami umożliwia rolnikom skuteczną rejestrację i monitorowanie zwierząt przez cały ich cykl życia, od urodzenia do sprzedaży. Choć „zwierzę gospodarskie” zazwyczaj odnosi się do bydła, obejmuje ono także inne zwierzęta, takie jak kurczaki, świnie, kozy, a nawet króliki. Narzędzia te pomagają w zarządzaniu inwentarzem zwierząt i śledzeniu szczegółów, takich jak liczba, wzrost, waga, zdrowie i płodność. Wiele systemów zarządzania zwierzętami zawiera także funkcje obliczania kosztów paszy i oceny wskaźników wydajności. Ponadto często oferują możliwości raportowania w celu zapewnienia cennych spostrzeżeń i mogą obejmować śledzenie finansów w celu monitorowania zysków ze sprzedaży zwierząt gospodarskich. Rozwiązania te mogą współpracować z oprogramowaniem do zarządzania uprawami lub zostać zintegrowane z szerszymi systemami zarządzania gospodarstwem.