Oprogramowanie do handlu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Toolio to oparta na chmurze platforma handlowa, która automatyzuje krytyczne przepływy pracy, zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym i umożliwia zdalną współpracę. Umożliwiamy sprzedawcom detalicznym oszczędzanie czasu i szybsze podejmowanie decyzji handlowych w oparciu o dane, które prowadzą do optymalizacji zapasów, zwiększonej rentowności i wzrostu przychodów. Platforma merchandisingowa Toolio obejmuje cztery podstawowe moduły: planowanie towarów, planowanie asortymentu, planowanie artykułów i alokacja. Moduły te mogą być używane oddzielnie, ale razem mają większą moc i można je dostosować do unikalnych procesów planowania. -Planowanie towarów: usprawnia tworzenie i utrzymywanie prognoz sprzedaży i planów zapasów poprzez połączenie trendów sezonowych i kompleksowych analiz danych w czasie rzeczywistym -Planowanie asortymentu: łączy historyczne informacje o wydajności, analizę atrybutów i wizualne arkusze linii, aby pomóc sprzedawcom detalicznym w podjęciu decyzji, które produkty produkty do wyprodukowania i ilość do sprzedania w każdym kanale -Planowanie artykułów: pomaga sprzedawcom detalicznym utrzymać optymalny poziom zapasów, aby uniknąć braków w magazynie i poprawić przepływ środków pieniężnych dzięki inteligentnemu prognozowaniu popytu i automatycznemu zarządzaniu uzupełnianiem -Alokacja: Masz pełną kontrolę zapasy z inteligentnymi statystykami do automatycznej oceny potrzeb w zakresie uzupełniania zapasów i nie tylko. Toolio to globalna firma z siedzibą w Nowym Jorku i biurami w Stambule, zbudowana przez zespół byłych przedsiębiorców Walmart, składających się z drugich przedsiębiorców i wspierana przez czołowych VC i dyrektorów branży odzieżowej.