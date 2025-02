Oprogramowanie do handlu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Emplifi

Emplifi to wiodąca, ujednolicona platforma CX stworzona, aby połączyć marketing, opiekę i handel, aby pomóc firmom wypełnić lukę w obsłudze klienta. Emplifi to globalna firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w branży, pomagająca ponad 20 000 marek, takich jak Delta Air Lines, Samsung i Ford Motor Company, zapewniać swoim klientom wyjątkowe doświadczenia w każdym punkcie kontaktu z klientem. Social Marketing Cloud firmy Emplifi umożliwia markom nawiązywanie relacji, komunikację, budowanie i dostosowywanie się do dynamicznego świata mediów społecznościowych. Intuicyjna, przyjazna platforma typu „wszystko w jednym” Zespoły szybko wdrażają się i rozpoczynają pracę, korzystając z wielokrotnie nagradzanego, przyjaznego interfejsu użytkownika oraz wszystkich narzędzi i przepływów pracy niezbędnych do planowania, planowania, publikowania i pomiaru wyników w każdym kanale społecznościowym. Potężne narzędzia do słuchania mierzą puls Zarządzanie społecznością oparte na sztucznej inteligencji, a narzędzia do słuchania generują spostrzeżenia na temat konkurencji, trendów, wpływowych osób, obserwujących i zachowań, dzięki czemu marketerzy mogą zastosować odpowiednie treści do właściwych odbiorców. Najlepsze w swojej klasie analizy i spostrzeżenia Zespoły społecznościowe Rockstar z łatwością udowadniają swoje wyniki dzięki dogłębnym spostrzeżeniom pochodzącym z zaawansowanych analiz i niezrównanych, niestandardowych raportów, które wykraczają poza podstawy i zapewniają rzeczywiste wyniki biznesowe. Zintegrowana obsługa i opieka w mediach społecznościowych Intuicyjne, niewymagające uczenia się, zintegrowane narzędzia społecznościowej obsługi klienta pomagają zespołom lepiej pomagać klientom w kolejce, trasie i błyskawicznie rozwiązywać problemy w mediach społecznościowych. Zintegrowane zakupy wideo na żywo w ShopStream Zaskocz swoich klientów doświadczeniami związanymi z zakupami wideo na żywo. Napędzaj swoją cyfrową podróż zakupową, aby kierować klientów od przeglądania do zakupu.