Oprogramowanie do reagowania na publiczność

Oprogramowanie do atrybucji

Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO).

Platformy do tworzenia aplikacji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Narzędzia do zarządzania API

Oprogramowanie do generowania API

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API

Narzędzia do projektowania API

Oprogramowanie do animacji

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do obsługi danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do handlu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do handlu na żywo umożliwia firmom promowanie i sprzedaż produktów za pośrednictwem transmisji wideo na żywo. Takie podejście do zakupów jest bardziej angażujące niż tradycyjny handel elektroniczny, usprawniając interakcje między kupującymi i sprzedającymi. Większe zaangażowanie często prowadzi do wyższych współczynników konwersji i zwiększonej sprzedaży online. Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży, osoby wpływowe i konsumenci przedstawiający referencje lub demonstracje produktów mogą odnieść korzyści z tego oprogramowania. Aby zapewnić maksymalną skuteczność, platformy handlu na żywo muszą być łatwo dostępne dla kupujących i wszystkich zainteresowanych polecanymi produktami. Ta dostępność umożliwia sprzedawcom śledzenie potencjalnych przyszłych klientów, pomagając w ukierunkowanych działaniach marketingowych.