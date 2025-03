Oprogramowanie do czatu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do czatu na żywo umożliwia firmom komunikację z osobami odwiedzającymi witrynę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem okien czatu. Przedstawiciele obsługi klienta mogą korzystać z tego oprogramowania, aby pomagać użytkownikom w przypadku pytań dotyczących produktów lub nawigacji w witrynie. Agenci pomocy technicznej mogą inicjować interakcje za pomocą wyskakujących okienek czatu lub czekać, aż odwiedzający skontaktują się ze swoimi pytaniami. Najważniejsze funkcje obejmują raportowanie i analizy, interaktywne powiadomienia na czacie oraz archiwizację rozmów. Narzędzie to pomaga zespołom obsługi klienta szybko reagować na zapytania, pozwala pracownikom zajmującym się rozwojem biznesu na pozyskiwanie potencjalnych klientów, do których trudno dotrzeć telefonicznie lub e-mailem, a także umożliwia pracownikom administracyjnym w sektorze edukacyjnym kontakt z potencjalnymi studentami. Ponadto funkcję czatu na żywo można zintegrować z innymi typami oprogramowania, takimi jak platformy e-commerce i rozwiązania pomocy technicznej.