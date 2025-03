Oprogramowanie do czatu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Glassix

glassix.com

Misją Glassix jest poszerzenie dostępu do konwersacyjnej sztucznej inteligencji i wielokanałowej komunikacji z klientem, umożliwiając firmom uwolnienie ich niewykorzystanego potencjału i osiągnięcie niezrównanej skalowalności. Dzięki możliwościom AI Omnichannel Glassix zmienia podróż klientów. Przekraczamy granice czasowe, zaspokajając potrzeby klientów w każdym punkcie kontaktu, nawet w godzinach uśpienia. Glassix, któremu zaufały Nike, Avis, Nintendo, Domino's i Dyson, popycha misje do przodu dzięki swojej rewolucyjnej technologii. Dzięki Glassix zarządzanie interakcjami z klientami nigdy nie było łatwiejsze. Nasza ujednolicona skrzynka odbiorcza eliminuje potrzebę stosowania wielu narzędzi, usprawniając zarządzanie przepływem pracy i redukując wydatki. Od chatbotów opartych na sztucznej inteligencji po spersonalizowane pozdrowienia – utrzymuj zaangażowanie klientów w jednym miejscu. Glassix to zunifikowana platforma do przesyłania wiadomości oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia komunikację z klientami w dowolnym kanale cyfrowym — aplikacje do obsługi wiadomości błyskawicznych i SMS-y, rozmowy e-mailowe, czat na żywo w Twojej witrynie lub aplikacji oraz wiadomości w mediach społecznościowych. Bezpieczna platforma oferuje solidny zestaw funkcji dostarczany w ramach usługi subskrypcyjnej wraz z wizualnymi narzędziami chatbota bez kodu lub z niskim kodem, które nie wymagają wiedzy technicznej, aby rozpocząć. Klienci mogą od razu zacząć korzystać z konwersacyjnych funkcji sztucznej inteligencji obsługiwanych przez GPT-4 lub wykorzystać API Glassix do tworzenia wysoce spersonalizowanych doświadczeń. Współpracując z globalną siecią partnerów integracyjnych, Glassix obsługuje rosnącą bazę klientów obejmujących uznane marki, szybko rozwijające się przedsięwzięcia i małe firmy. Poznaj moc Glassix, która udoskonala interakcje, umożliwiając zapewnianie klientom wyjątkowych doświadczeń. Pożegnaj zadania ręczne i odzyskaj swój cenny czas. Dzięki naszym możliwościom automatyzacji rozmowy przebiegają bez wysiłku, wywołując zachwyt wśród klientów.