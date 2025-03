Oprogramowanie do czatu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Urugwaj

Serviceform

ServiceForm - jedyne oprogramowanie potrzebne przez firmę do sprzedaży, wsparcia i marketingu mają odwiedzających witrynę, ale nie przekształcając ich w klientów? Zmieńmy to! ServiceForm pomaga firmom na całym świecie w przekształcaniu odwiedzających witrynę w przychody. Odbywa się to poprzez połączenie narzędzi generowania potencjalnych klientów, analityki w celu zidentyfikowania zachowania odwiedzających witrynę i CRM w celu zapewnienia jednego rozwiązania do konwersji witryny i zarządzania klientami. Naszą wizją jest bycie wiodącą globalnie firmą koncentrującą się na przekraczaniu granic generowania potencjalnych klientów i komunikacji internetowej. Chcemy być jedynym oprogramowaniem potrzebnym przez firmę do sprzedaży, wsparcia i marketingu. Serviceform to firma SaaS z siedzibą w Finlandii. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie najlepszych narzędzi do generowania potencjalnych klientów i narzędzi analitycznych. Chcemy zezwolić właścicielom firm na podejmowanie wykształconych decyzji i przewidywalnie ich firmy. Jeśli chodzi o naszą technologię, zapewniamy platformę oprogramowania całkowicie w jednym, która pomaga firmom uprościć proces sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. • Jedyne 6 narzędzi do konwersji witryny, których potrzebujesz: chatbot, czat na żywo, forma dynamiczna, strona docelowa konwersacyjna, chatbot zaangażowania, wyskakujący okienek i pływający pasek. • Narzędzia do zarządzania: Flex XRM, Ourly Meeting Scheduler, Analityka stron internetowych i baner cookie. • Narzędzia komunikacyjne: Social Odbiorcza, e -mail i konstruktor kampanii SMS.