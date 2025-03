Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks to kompletna, kompleksowa platforma angażująca klientów. Funkcje takie jak zadania do wykonania dla zespołów, możliwości zarządzania klientami, tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy, przypisywanie wiadomości e-mail, oznaczanie wiadomości e-mail w celu utrzymania porządku i dodawanie notatek wewnętrznych pomagają okiełznać obciążenie e-mailem i odciążyć pocztę e-mail zespołu. Co więcej, Helpmonks ma opcję czatu na żywo w każdym planie oraz potężną platformę marketingu e-mailowego do kampanii e-mailowych i automatycznych wyzwalaczy e-maili. Co więcej, Helpmonks to jedyne narzędzie współdzielonej skrzynki odbiorczej, które oferuje wiele modeli wdrożeń - SaaS (hostowane), dedykowane serwery w chmurze i opcje lokalne (samodzielne) i jest wyceniane za skrzynkę pocztową, a NIE za użytkownika. Helpmonks to oprogramowanie do współdzielonej skrzynki pocztowej, które umożliwia Twojemu zespołowi współpracę przy rozmowach e-mailowych. Helpmonks udostępnia wszystkie Twoje udostępnione skrzynki pocztowe w centralnej lokalizacji, dzięki czemu Twoja organizacja zyskuje przejrzystość i wgląd we wszystkie e-maile swojego zespołu. Dla każdego członka zespołu. W biurze, w domu lub dla zdalnych zespołów. Poza tym Helpmonks współpracuje z każdym dostawcą poczty e-mail, dzięki czemu możesz nadal korzystać z narzędzi, które już znasz i używasz.