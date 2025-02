Oprogramowanie do czatu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Serviceform

Serviceform – jedyne oprogramowanie, którego potrzebuje Twoja firma do sprzedaży, wsparcia i marketingu Czy odwiedzasz witrynę, ale nie przekształcasz ich w klientów? Zmieńmy to! Serviceform pomaga firmom na całym świecie konwertować odwiedzających witrynę internetową w przychody. Odbywa się to poprzez połączenie narzędzi do generowania leadów, analiz umożliwiających identyfikację zachowań osób odwiedzających witrynę oraz systemu CRM w celu zapewnienia jednego rozwiązania do konwersji witryny i zarządzania klientami. Naszą wizją jest bycie wiodącą na świecie firmą skupioną na przesuwaniu granic w zakresie generowania leadów i komunikacji online. Chcemy być jedynym oprogramowaniem, którego potrzebuje Twoja firma w zakresie sprzedaży, wsparcia i marketingu. Serviceform to fińska firma SaaS. Zależy nam na rozwijaniu najlepszych możliwych narzędzi do generowania leadów i narzędzi analitycznych. Chcemy umożliwić właścicielom firm podejmowanie świadomych decyzji i przewidywalny rozwój ich firm. Jeśli chodzi o naszą technologię, zapewniamy wszechstronną platformę oprogramowania, która pomaga firmom uprościć proces sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. • Tylko 6 narzędzi do konwersji witryny, których będziesz potrzebować: Chatbot, Czat na żywo, Formularz dynamiczny, Konwersacyjna strona docelowa, Chatbot angażujący, Wyskakujące okienko i Pływający pasek. • Narzędzia do zarządzania: Flex xRM, harmonogram naszych spotkań, analityka witryny i baner plików cookie. • Narzędzia komunikacji: Społecznościowa skrzynka odbiorcza, narzędzie do tworzenia kampanii e-mailowych i SMS-owych.