Oprogramowanie do czatu na żywo - Najpopularniejsze aplikacje - Filipiny

LiveChat to kompletna platforma obsługi klienta z funkcjami czatu online i analityki internetowej. Został zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu doskonałej obsługi klienta i sprzedaży paliw. Z tej kompleksowej platformy obsługi klienta korzysta ponad 38 000 klientów w 150 krajach. Wyróżnia się prostą i intuicyjną konstrukcją, dzięki czemu zarówno agenci wsparcia, jak i klienci mogą z niego korzystać od razu. LiveChat pozwala dostosować komunikację z klientami tak, aby spełniała, a nawet przekraczała ich oczekiwania. Koncentruje się na zapewnianiu bezproblemowej obsługi dzięki zaawansowanym funkcjom wspierającym zespoły obsługi klienta. Można z niego korzystać na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nigdy nie stracisz żadnych potencjalnych klientów, nawet gdy jesteś w drodze. Czat mobilny może również działać w tle, więc niezależnie od tego, co robisz na telefonie, aplikacja będzie na bieżąco zapraszać potencjalnych gości i powiadamiać Cię o nadchodzących czatach. Widżet czatu LiveChat można w pełni dostosować, dzięki czemu wygląda i działa jak naturalna część Twojej witryny. Jedną z najpotężniejszych funkcji w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów są automatyczne powitania, które pozwalają zaoferować odwiedzającym pomoc, zanim jeszcze zwrócą się do zespołu wsparcia. Automatyczne zaproszenia do czatu można również dostosować w oparciu o zachowanie klienta, poprawiając jego ogólne doświadczenie z marką. Dzięki LiveChat zespoły obsługi klienta mogą prowadzić wiele sesji czatu jednocześnie. Agenci mogą skorzystać z podglądu, aby zobaczyć, co wpisują klienci, zanim nacisną przycisk „wyślij”, i skorzystać z odpowiedzi w formie szablonów, co pomoże im skrócić średni czas obsługi wiadomości i zadowolić klientów. Aby obsługa była przyjazna i spersonalizowana, agenci mogą wykorzystywać w trakcie rozmowy dane klienta wyświetlane na pasku bocznym. Daje bardzo potrzebny wgląd w najważniejsze dane o kliencie. Agenci mogą oznaczać każdą sesję czatu, co pozwala im później wykryć popularne zapytania i ulepszyć swój produkt lub usługę. Dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania LiveChat zespoły wsparcia i sprzedaży mogą śledzić swoje wyniki, dostrzegać ulepszenia, zwiększać produktywność, a w rezultacie zdobywać zadowolonych klientów i cieszyć się większą sprzedażą. LiveChat pomaga zarządzać wiadomościami od klientów, automatyzować przepływ pracy i współpracować w zespołach. Obsługuje chatboty, umożliwiając markom tworzenie i uruchamianie chatbotów konwersacyjnych bez kodowania i wyróżnianie się obsługą klienta. Oferuje także bazę wiedzy umożliwiającą szybką i łatwą samoobsługę. LiveChat zapewnia ponad 200 potężnych integracji, które pozwalają firmom zwiększać wartość istniejących narzędzi. Bezproblemowo integruje się z popularnymi rozwiązaniami CRM, takimi jak Hubspot i Pipedrive, usługami e-commerce, takimi jak Shopify i BigCommerce oraz aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak WhatsApp i Facebook - umożliwiając synchronizację danych klientów i łatwą komunikację w jednym miejscu. Obsługuje usługi płatnicze, takie jak PayPal czy Stripe, umożliwiając klientom składanie zamówień i płatności bezpośrednio z czatu. Współpracuje z usługami e-mailowymi, takimi jak Mailchimp, pomagając gromadzić i pielęgnować potencjalnych klientów po czacie. Dostępnych jest znacznie więcej integracji wspierających firmy w zapewnianiu doskonałej obsługi klienta i zwiększaniu sprzedaży. Zespół LiveChat jest zawsze gotowy do pomocy we wszystkim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu. Bohaterowie wsparcia LiveChat zapewniają najlepszą obsługę klienta, szybko odpowiadając na pytania, rozwiązując problemy i dostarczając rozwiązania.