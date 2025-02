Oprogramowanie do konta wydatków związanych ze stylem życia (LSA). - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Compt

compt.io

Compt to oprogramowanie do stypendiów numer 1, które można w pełni dostosować do potrzeb Twojej firmy, w 100% zgodne z IRS i zdolne do wspierania globalnych zespołów. Dzięki Compt możesz z łatwością oferować gotowe i niestandardowe stypendia pracownicze, które zachwycą Twoich pracowników, bez obciążeń administracyjnych typowo związanych z zarządzaniem programem dodatków pracowniczych lub stypendiów. Wybieraj spośród 25 głównych kategorii wydatków (np. zdrowie i dobre samopoczucie, nauka i rozwój, posiłki, telefon komórkowy) i zapraszaj swoich ludzi do korzystania ze swoich środków, a resztą zajmie się nasze oprogramowanie. Compt regularnie informuje Twoich pracowników o ich saldzie i informacjach o wykorzystaniu, zapewnia pełną zgodność z przepisami podatkowymi i zapewnia Twojemu zespołowi HR centralną i łatwą w obsłudze platformę do zarządzania dodatkami, która jest włączająca i elastyczna w stosunku do unikalnych potrzeb Twojej firmy. Oprócz stypendiów dodatkowych i możliwości premii punktowych, Compt oferuje narzędzie do zarządzania wydatkami. Pracownicy mogą zgłaszać wydatki i dołączać niezbędną dokumentację na tej samej platformie, dzięki czemu jest to naprawdę kompleksowe rozwiązanie w zakresie zwrotu kosztów pracowniczych. Firma Compt została założona w styczniu 2018 roku i ma siedzibę w Bostonie w stanie Massachusetts. Dowiedz się więcej na www.compt.io.