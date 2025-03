Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey to spersonalizowana platforma rozwoju pracowników zapewniająca firmy narzędzia do angażowania swoich ludzi i umożliwienia ich profesjonalnego rozwoju przez to, jak - na pokładzie, włączanie, rozwijanie i zatrzymywanie ich przez cały cykl życia pracowników. Juno Journey to LMS, z którego najszybciej rozwijające się firmy wykorzystują programy uczenia się i rozwoju, które uwielbiają pracownicy i partnerzy-i że zwiększają wpływ na linię. Tylko Juno Journey pozwala zespołom L+ D bezproblemowo zintegrować odpowiednie treści zewnętrzne z ponad 100 platform do ścieżek rozwoju dla każdego pracownika oraz łatwe śledzenie i zarządzanie uczeniem się podróży w całej firmie. Rezultatem są zespoły L+D, które spędzają mniej czasu na zarządzaniu oprogramowaniem, pracowników, którzy są bardziej zaangażowani, oraz firmy, które wygrywają w globalnej gospodarce technologicznej. Firmy o wysokim wzroście współpracują z Juno Journey, aby rozwijać się, angażować, uprawiać i zachować siłę roboczą za ułamkiem czasu i kosztów tradycyjnych rozwiązań uczenia się.