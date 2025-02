Platformy doświadczeń edukacyjnych (LXP) - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

CLASSUM

Dzięki platformie opartej na chmurze, na której uczestnicy kursu mogą łączyć się za pośrednictwem postów, sesji na żywo, czatów i unikalnych interakcji, CLASSUM oferuje bezproblemową komunikację w celu usprawnienia wszystkich środowisk uczenia się, online lub osobiście. --- CLASSUM zostało założone w 2018 roku przez Chaerin Lee i Youjin Choi, dwie studentki Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), aby stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stały osoby uczące się. Po zaledwie 3 latach z CLASSUM korzysta obecnie ponad 3700 instytucji w 23 krajach na całym świecie i w dalszym ciągu przełamuje bariery komunikacyjne i tworzy środowiska edukacyjne sprzyjające wzrostowi i współpracy. Do użytkowników należą instytucje takie jak KAIST, Yonsei University i Ewha Womans University, a także globalne korporacje, w tym LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision i Prudential. Naszym celem jest zapewnienie uczniom i nauczycielom przestrzeni, w której mogą swobodnie i wygodnie komunikować się. Chcemy tworzyć i rozszerzać przestrzenie, w których zdrowe interakcje i współpraca mogą naturalnie zachodzić w klasie i poza nią. Uczniowie mogą swobodnie wchodzić w interakcję w CLASSUM, angażując się w pytania i odpowiedzi oraz dyskusje za pośrednictwem wiadomości tekstowych i innych mediów, które odpowiadają ich potrzebom komunikacyjnym w epoce cyfrowej. Nauczyciele korzystający z CLASSUM do komunikowania się z uczniami zaobserwowali zwiększone zaangażowanie uczniów i ograniczenie pracy administracyjnej. W kwietniu 2021 r. spółka CLASSUM pozyskała serię A o wartości 6 mln dolarów, na czele której stoją Pearl Abyss Capital i Storm Ventures wraz z obecnymi inwestorami Big Basin Capital i Smilegate Investment. Nasza założycielka i dyrektor generalna, Chaerin Lee, została niedawno wyróżniona nagrodą Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 za innowacyjne podejście CLASSUM do wyzwań komunikacyjnych w edukacji. CLASSUM zostało również wybrane do Pucharu GSV w 2020 r., który wyróżnia inspirujące start-upy z branży EdTech i technologii talentów na sześciu kontynentach.