Firmy szkoleniowe dla przywódców - Najpopularniejsze aplikacje - Tajwan

JourneyLab to nowa platforma wyników biznesowych, która pomaga organizacjom skupić się na tym, co ważne. Platforma zapewnia przejrzystość i jasność co do wyników, które chcesz osiągnąć, a jednocześnie posiada wbudowane narzędzia wspierające dyscyplinę niezbędną w całej organizacji do osiągnięcia tych wyników. Jest przeznaczony dla: - Firm przechodzących transformację, rozwój i transakcje - Menedżerów, którzy stawiają ludzi w centrum zmian w celu uzyskania lepszych wyników - Zespołów, które chcą, aby ich usłyszano, którym ufano i które wspierały w celu osiągnięcia wyników Platforma: 1. Umożliwia kadrze kierowniczej i pracownikom menedżerom podejmowanie lepszych i bardziej całościowych decyzji poprzez płynne ułatwianie przepływu informacji w całej organizacji 2. Umożliwia zespołom szybkie dostarczanie wartości, zapewniając im modułowe narzędzia, przepływy pracy i szablony, z których mogą korzystać na żądanie Platforma została zbudowana tak, aby była zwinna i łatwa do dostosowania - w środowisku, w którym środowisko operacyjne organizacji stale się zmienia, platforma JourneyLab może zostać szybko wdrożona i będzie współpracować z Twoimi ludźmi i procesami, aby zwiększyć Twoje możliwości planowania i dostarczania. Naszym celem jest pomaganie organizacjom w efektywniejszej pracy i przygotowaniu się na przyszłość. Chcemy udostępnić planowanie adaptacyjne większej liczbie firm, jednocześnie pomagając większej liczbie osób uwolnić ich potencjał poprzez sensowną pracę, i wierzymy, że mogą one iść ręka w rękę. Wyobrażamy sobie świat, w którym ludzie spotykają się, aby rozwiązywać duże problemy bez tarć. Gdzie zarówno indywidualne zespoły inicjatywne, menedżerowie, jak i kadra kierownicza czują, że mają szansę odnieść sukces. Gdzie suma części jest większa niż całość.