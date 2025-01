Firmy szkoleniowe dla przywódców - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 to narzędzie do oceny przywództwa oparte na 360-stopniowej ocenie zwrotnej, które pomaga ocenić umiejętności i kompetencje przywódcze poszczególnych osób w organizacji. Narzędzie zostało zaprojektowane do pomiaru 6 kluczowych obszarów: Obecność na stanowiskach kierowniczych Przywództwo Zarządzanie personelem Zarządzanie relacjami Samozarządzanie Świadomość społeczna Komunikacja Eliminuje potrzebę instalowania dowolnej platformy systemowej, unikając złożoności i oferując proste podejście do samodzielnego administrowania. Proces ten ma charakter poufny, co zapewnia anonimowość i promuje szczere i otwarte opinie. Narzędzie do oceny przywództwa Launch 360 zostało opracowane w celu umożliwienia szybkiego wdrożenia już dziś. Oferujemy jednak również możliwość dostosowania sekcji zawierającej szczegółowe pytania do Twoich potrzeb organizacyjnych.