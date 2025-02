Oprogramowanie do wyszukiwania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

EventTitans

EventTitans to solidne i konfigurowalne rozwiązanie dla wydarzeń każdej wielkości, w tym wydarzeń na żywo, hybrydowych i wirtualnych 3D/2D. Jest to platforma skoncentrowana na sponsorach z ponad 150 funkcjami i możliwościami dostosowywania, stworzona z myślą o automatyzacji wydarzeń. Nasza platforma upraszcza zarządzanie na każdym etapie, od etapu przed wydarzeniem po wydarzenie i automatyzuje cały proces, oszczędzając koszty i czas administratora o prawie 50%. Naszą misją jest zwiększanie zaangażowania – przede wszystkim – co przełoży się na lepsze wyniki biznesowe. EventTitans to wszechstronna platforma do zarządzania wydarzeniami, która udostępnia wszystkie ważne funkcje, od sprzedaży biletów, usprawnionego procesu samodzielnej rejestracji uczestników/sponsorów/prelegentów, grywalizacji, meldowania się/przychodzenia gości i zaangażowania uczestników po rejestrowanie ważnych wydarzeń w czasie rzeczywistym analityka zdarzeń. Nasz wbudowany CRM pomaga importować lub eksportować kontakty, śledzić zamówienia, wysyłać masowe wiadomości e-mail, rejestrować ankiety i wiele więcej. Zaangażowanie w doświadczenie Twojej głęboko związanej z marką, w połączeniu z naszym proaktywnym i pełnoetatowym zespołem ds. obsługi klienta, gwarantuje, że każde wydarzenie realizowane na naszej platformie będzie za każdym razem idealne. Zapytaj nas o rozwój niestandardowego pulpitu nawigacyjnego wydarzeń i dostosowania funkcji, które mogą pomóc usprawnić procesy, zwiększyć zaangażowanie uczestników i zwiększyć ogólny sukces Twoich wydarzeń. Nasz zespół jest gotowy pomóc Ci w stworzeniu dostosowanego do Twoich potrzeb rozwiązania, które spełni Twoje specyficzne potrzeby i zmaksymalizuje potencjał Twojego wydarzenia.