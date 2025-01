Oprogramowanie do analizy leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Katar

Clay

clay.com

Clay to narzędzie AI, które pozwala użytkownikom skalować ich kreatywne pomysły wychodzące, łącząc moc ponad 50 dostawców danych, skrobanie w czasie rzeczywistym i sztuczną inteligencję. Dzięki Clay użytkownicy mogą wysyłać spersonalizowane kampanie, dopasowane do indywidualnych odbiorców, zwiększając tym samym szansę na rezerwację większej liczby spotkań. Clay oferuje szereg funkcji i funkcjonalności wspierających skuteczne kampanie wychodzące. Użytkownicy mają dostęp do rozległej sieci dostawców danych w celu gromadzenia odpowiednich informacji o potencjalnych klientach, takich jak oferty pracy, szczegóły technologii i najnowsze wiadomości. Clay pozwala również użytkownikom identyfikować specyficzne cechy firm, takie jak polityka Remote First czy zgodność z SOC II, a także wyszukiwać słowa kluczowe na ich stronach internetowych. Narzędzie zapewnia dostęp do rozbudowanej bazy kontaktów, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć e-maile i numery telefonów od różnych źródeł, w tym profili LinkedIn, profili na Twitterze i wpisów o firmach lokalnych. Clay integruje się z popularnymi platformami CRM, umożliwiając użytkownikom uzupełnienie ich możliwości CRM o automatyczne pozyskiwanie klientów. Użytkownicy mogą również wykorzystywać możliwości AI w Clay do generowania spersonalizowanych e-maili, pisania wiadomości i automatyzowania badań firmy. Narzędzie oferuje funkcje wzbogacania potencjalnych klientów, wyszukiwania zmian ofert pracy i oceniania potencjalnych klientów na podstawie słów kluczowych i innych kryteriów. Clayowi zaufało ponad 50 000 wiodących zespołów i oferuje 14-dniowy profesjonalny okres próbny, aby użytkownicy mogli osobiście przekonać się o jego możliwościach. Dzięki swojej wszechstronności i zakresowi funkcjonalności Clay umożliwia użytkownikom optymalizację kampanii wychodzących i usprawnienie procesów generowania leadów.