Oprogramowanie do generowania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Somalia

Luna.ai

luna.ai

Stary podręcznik sprzedaży jest zepsuty. Dzisiejsi potencjalni klienci nie mają cierpliwości do tych uniwersalnych wiadomości spamowych. Dostawcy usług e-mail zaostrzyli swoje zasady dotyczące masowego wysyłania zimnych e-maili. Nadeszła nowa era i stare sposoby już nie wystarczają. A jeśli uważasz, że wystarczy po prostu powiększenie zespołu sprzedaży, pomyśl jeszcze raz. Pomimo najlepszych starań wielu sprzedawców nie udaje się skutecznie zrozumieć i zaangażować potencjalnych klientów. Coraz trudniej uzasadnić ROI przedstawicieli handlowych. Brzmi znajomo? Nadszedł czas na zmianę. Wejdź do Luna.ai, swojej rakiety w ciemności sprzedaży. Luna.ai to nie tylko kolejne narzędzie sprzedaży AI; to wszechstronna platforma dla potencjalnych klientów, której szukasz. Sprzedaż oparta na sygnałach, personalizacja na dużą skalę, dostarczanie wiadomości e-mail – Luna.ai ma to wszystko pod kontrolą. Dzięki Luna.ai nie tylko sprzedajesz; sprzedajesz mądrzej i efektywniej. Wyobraź sobie system, który zna Twojego potencjalnego klienta od podszewki, zbudowany w oparciu o górę danych i spostrzeżeń, aby zapewnić trafność każdego kontaktu. Biegle włada imponującymi 152 językami. A najlepsza część? Skalowalne, z nieograniczoną liczbą kont e-mail, a wszystko to za jedną dziesiątą kosztów tradycyjnych metod. W istocie Luna.ai ma na celu umożliwienie Ci osiągnięcia doskonałości w tym, co lubisz robić najbardziej: łączeniu się z klientami i zawieraniu umów. Chodzi o wyeliminowanie domysłów i zapewnienie, że każda wysyłana wiadomość będzie osobista i istotna. Skonfiguruj swój pierwszy podręcznik już dziś. Dzięki gotowym ustawieniom Luna.ai będziesz gotowy do pracy w ciągu kilku minut. Do zobaczenia na księżycu!