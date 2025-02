Oprogramowanie do przechwytywania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

LeadDoubler

Twórz i uruchamiaj interaktywne kalkulatory generowania leadów w ciągu kilku sekund, osadzaj je na swojej stronie internetowej, aby angażować odwiedzających i pozyskiwać potencjalnych klientów bezpośrednio do wbudowanego systemu CRM lub wprowadź je do istniejącego stosu sprzedaży i marketingu, niezależnie od tego, czy jest to HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp czy Zapiera. Dzięki LeadDoubler możesz za pomocą kilku kliknięć przekonwertować istniejące pliki Excel na kalkulatory online. Nie wymaga kodowania – żadnych opóźnień programistów. Uruchom kalkulatory jako widżety do generowania leadów na swojej stronie internetowej z kodem do umieszczenia w formie wycinania i wklejania lub użyj go, aby wesprzeć swój zespół sprzedaży za pomocą w pełni zautomatyzowanych, inteligentnych konfiguratorów cen obsługiwanych przez plik Excel i pomóż swojemu zespołowi sprzedaży od razu finalizować więcej transakcji. Dzięki LeadDoubler Twój interaktywny formularz może natychmiast generować i wyświetlać obliczone wyniki online lub generować i wysyłać pliki PDF – takie jak umowy i oferty – generowane automatycznie. LeadDoubler jest używany przez firmy z ponad 52 branż, takie jak agenci nieruchomości generujący leady, instalatorzy pomp ciepła uzyskujący leady i natychmiastowe generowanie ofert, a także banki i firmy ubezpieczeniowe do pozyskiwania i pozyskiwania potencjalnych klientów.