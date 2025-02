Oprogramowanie do przechwytywania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

ConvertFlow

convertflow.com

ConvertFlow to wszechstronne narzędzie do tworzenia ścieżek dla e-commerce. Twórz, testuj i personalizuj wyskakujące okienka, formularze, quizy, rekomendacje produktów, strony docelowe i nie tylko - bez konieczności kodowania i programistów. PRZED CONVERTFLOW: Twoja ścieżka konwersji to chaotyczny bałagan aplikacji, wtyczek, skryptów i zapów. To nie jest spersonalizowane. Raportowanie jest mylące. Wprowadzanie zmian zajmuje tygodnie i czeka na programistów. Rosnące przychody oznaczają płacenie za większy ruch. PO CONVERTFLOW: Wszystkie kampanie konwersji w Twoim sklepie są zorganizowane w jednym panelu. Raportowanie jest jasne. Przeprowadzanie eksperymentów lejkowych jest łatwe. Dzięki kreatorowi ścieżek wprowadzanie zmian zajmuje kilka minut. Zwiększasz ROAS i maksymalizujesz przychody na odwiedzającego witrynę. Uruchom lejki wzrostu listy: • Szybciej rozwijaj swoją listę e-maili i SMS-ów, kierując spersonalizowane oferty do nowych i powracających klientów • Wybieraj spośród ponad 100 szablonów subskrypcji list • Uruchamiaj wyskakujące okienka, samoprzylepne paski, elementy osadzone i strony docelowe • Personalizuj według zainteresowań produktem i koszyka i więcej • Synchronizuje się z Klaviyo, Attentive, MailChimp itp. Uruchom ścieżki quizów produktowych: • Quizy produktowe odkrywają preferencje kupujących, dzielą kupujących na odpowiednich odbiorców i personalizują rekomendacje produktów • Szablony quizów dla szerokiego zakresu branż • Wyświetlane jako wyskakujące okienka, strony i formaty do osadzenia • Warunkowe rekomendacje produktów na podstawie odpowiedzi i wyników • Synchronizuj odpowiedzi z Klaviyo, Attentive, MailChimp itp. Uruchom lejki sprzedaży dodatkowej koszyka: • Zwiększ AOV o 1 -kliknij sprzedaż dodatkową i sprzedaż krzyżową z koszyka • Wyzwalacze oparte na produkcie właśnie dodanym do koszyka • Wyświetlaj sprzedaż krzyżową jako wyskakujące okienko, na stronach i za pomocą osadza • Kupujący mogą dodawać wszystkie produkty do koszyka jednym kliknięciem • Kieruj sprzedaż krzyżową do powracających segmentów subskrybentów Uruchom ścieżki porzucenia koszyka: • Zapobiega porzuceniu koszyka, zanim to nastąpi, poprzez składanie ofert wychodzącym klientom • Uruchamia się na pulpicie, gdy mysz porusza się w celu wyjścia lub na urządzeniu mobilnym po kliknięciu przycisku Wstecz • Uruchamia sekwencje wiadomości e-mail i SMS-ów przed porzuceniem koszyka. Twórz ścieżki stron docelowych: • Twórz i testuj A/B strony docelowe pasujące do Twoich kampanii reklamowych, bez czekania dla programistów • Wybieraj spośród kilkudziesięciu szablonów stron docelowych • Twórz wieloetapowe spersonalizowane ścieżki sprzedaży • Hostuj strony we własnej domenie niestandardowej, synchronizuj ze stronami Shopify lub osadzaj w dowolnym miejscu