Oprogramowanie do przechwytywania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

LeadsBridge

leadsbridge.com

LeadsBridge to rozwiązanie do automatyzacji iPaaS, które umożliwia marketerom i reklamodawcom ulepszenie strategii omnichannel i zbudowanie własnego, połączonego ekosystemu marketingowego. LeadsBridge spełnia Twoje potrzeby integracyjne, koncentrując się na wypełnianiu luk pomiędzy najlepszymi platformami reklamowymi – Google, Facebook, LinkedIn i TikTok – a głównymi platformami marketingowymi – CRM, oprogramowaniem do marketingu e-mailowego, autoresponderem i wieloma innymi. LeadsBridge jest również przygotowany do opracowywania integracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb w oparciu o Twoje unikalne potrzeby biznesowe. Platforma LeadsBridge została zaprojektowana specjalnie dla firm, które chcą usprawnić swoje działania reklamowe poprzez integrację swojego pakietu marketingowego z reklamami na Facebooku i Instagramie, reklamami Google, reklamami LinkedIn i reklamami TikTok. Dzięki ponad 380 gotowym do użycia integracjom możesz z łatwością połączyć swoje ulubione oprogramowanie z platformami reklamowymi, bezproblemowo synchronizując dane na potrzeby procesów marketingowych. Dzięki integracji LeadsBridge dane leadów przepływają ze źródła do wybranego miejsca docelowego automatycznie i w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z CCPA i RODO. Główne funkcje LeadsBridge obejmują: Synchronizację leadów Targetowanie odbiorców Śledzenie online do offline Platforma do platformy Integracje szyte na miarę LeadsBridge oferuje bezpłatny plan, który obejmuje 100 potencjalnych klientów miesięcznie i jeden działający most. Następnie możesz przejść na plan płatny, aby uzyskać więcej funkcji: Pro: zaczynając od 3 mostów i 800 potencjalnych klientów miesięcznie za 22 USD miesięcznie, możesz wybrać liczbę potencjalnych klientów do synchronizacji oraz liczbę potrzebnych mostów, a cena zostanie odpowiednio dostosowana ; Biznes: Jest to usługa zarządzana, więc ilość leadów i liczba mostów jest dostosowywana do Twoich konkretnych potrzeb, a następnie wyceniana ręcznie. Wszystkie plany są w pełni zgodne z RODO i CCPA, dzięki czemu wszystkie dane klientów są bezpieczne.