Oprogramowanie do dostaw ostatniej mili oferuje firmom niezbędne narzędzia do skutecznego zarządzania i usprawniania dostaw z magazynu do drzwi klienta. Zawiera optymalizację tras, zaawansowaną wysyłkę, powiadomienia klientów, dowód dostawy i analizę dostaw. Funkcje te umożliwiają firmom przyspieszenie czasu dostaw przy jednoczesnym informowaniu klientów o statusie zamówienia. Oprogramowanie do dostaw ostatniej mili, wykorzystywane głównie przez dyspozytorów i kierowców, ułatwia efektywną komunikację i zapewnia terminowe dostawy. Chociaż ma podobieństwa z oprogramowaniem kurierskim, jego główna różnica polega na wyłącznym skupieniu się na procesie dostawy, podczas gdy oprogramowanie kurierskie często obejmuje szersze funkcje zaplecza związane z odbiorem i wysyłką. Zazwyczaj oprogramowanie do dostawy ostatniej mili jest wdrażane w działach łańcucha dostaw i logistyki firm, które obsługują codzienne zamówienia dostaw. Jest powszechnie integrowany z innymi narzędziami łańcucha dostaw i logistyki, takimi jak oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw, w celu zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.