Oprogramowanie do drukowania etykiet jest niezbędne do projektowania i drukowania etykiet do różnych zadań biznesowych, w tym do zarządzania zapasami i wysyłki. Umożliwia firmom tworzenie niestandardowych etykiet spełniających specyfikacje klientów i standardy regulacyjne. Oprogramowanie to jest szeroko stosowane w operacjach magazynowych, inwentaryzacyjnych i logistycznych. Oprogramowanie do drukowania etykiet mogą być oferowane przez producentów sprzętu lub dostawców oprogramowania. Jeśli jest kupowany osobno, musi być kompatybilny z popularnymi drukarkami etykiet. Ponadto, ponieważ większość etykiet zawiera kody kreskowe, rozwiązania te zazwyczaj integrują się z oprogramowaniem do obsługi kodów kreskowych, zapewniając bezproblemową funkcjonalność.