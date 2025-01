Witryny wyszukiwania ofert pracy - Najpopularniejsze aplikacje - Zjednoczone Emiraty Arabskie

Indeed

indeed.com

Indeed to amerykańska wyszukiwarka ofert pracy o zasięgu ogólnoświatowym, uruchomiona w listopadzie 2004 roku. Jest spółką zależną japońskiej firmy Recruit Co. Ltd. i ma wspólne siedziby w Austin w Teksasie i Stamford w stanie Connecticut oraz dodatkowe biura na całym świecie. Jako wyszukiwarka jednotematyczna jest także przykładem wyszukiwania pionowego. Serwis Indeed jest obecnie dostępny w ponad 60 krajach i 28 językach. W październiku 2010 r. witryna Indeed.com wyprzedziła Monster.com i stała się witryną z ofertami pracy o największym ruchu w Stanach Zjednoczonych. Witryna gromadzi oferty pracy z tysięcy witryn, w tym portali ogłoszeniowych, firm pośrednictwa pracy, stowarzyszeń i firmowych stron karier. Generują przychody, sprzedając dodatkowe oferty pracy i funkcje CV pracodawcom i firmom zatrudniającym. W 2011 r. firma Indeed zaczęła umożliwiać osobom poszukującym pracy bezpośrednie aplikowanie na oferty pracy w witrynie Indeed oraz oferować publikowanie i przechowywanie CV.