Opis stanowiska Oprogramowanie do zarządzania - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Zarówno teraz, jak i zwłaszcza w nadchodzących latach, każda firma będzie starała się wykorzystać moc sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności i produktywności we wszystkich funkcjach i działach. Ta szybka zmiana zachowań, wynikająca z powszechnego przyjęcia sztucznej inteligencji, zasadniczo zmieni krajobraz rekrutacji i HR. Workable stoi na czele tej transformacji, oferując pakiet produktów wykorzystujących naszą zastrzeżoną sztuczną inteligencję opracowaną w wyniku przetwarzania 260 milionów kandydatów i ponad 1,5 miliona pracowników. Misją Workable jest 10-krotne zwiększenie produktywności HR Twojej firmy. Workable Recruiting to światowej klasy system śledzenia kandydatów, dzięki któremu rekruterzy i menedżerowie ds. rekrutacji stają się lepsi. Funkcjonalna sztuczna inteligencja pomaga w większości czasochłonnych zadań, takich jak pozyskiwanie pracowników, weryfikacja, wysyłanie e-maili, generowanie opisów stanowisk i zestawów do rozmów kwalifikacyjnych i nie tylko. Workable jest ściśle zintegrowane ze wszystkimi głównymi portalami pracy i oferuje wszystkie funkcje, których szukają najlepsze zespoły rekrutacyjne. Workable HR umożliwia kompleksowe zarządzanie pracownikami za pomocą wysoce konfigurowalnego systemu, który bezpiecznie obsługuje dane pracowników, zarządza czasem wolnym, integruje się z płacami i nie tylko, a wszystko to w jednym miejscu. Jobs by Workable to portal z ofertami pracy, który łączy miliony kandydatów z ofertami pracy w firmach korzystających z Workable. Rozwiązanie Workable pomogło ponad 27 000 firm w ponad 100 krajach w znajdowaniu, zatrudnianiu i zarządzaniu najlepszymi talentami. Zapewniamy bezprecedensową poprawę produktywności w obszarze HR i rekrutacji, zapewniając naszym klientom przewagę w szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym.