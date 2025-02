Oprogramowanie tablicy ogłoszeń - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

SupportFinity

SupportFinity to pojedyncza platforma rekrutacyjna dla firm i osób, oparta na sztucznej inteligencji. Firmy mogą w pełni znaleźć talenty do zatrudnienia lub kontraktu, korzystając z oprogramowania ATS SupportFinity, które jest połączone z jedną z największych rozwijających się społeczności zawodowych na świecie. Osoby i osoby poszukujące pracy mogą dołączyć do SupportFinity, aby znaleźć pracę lub projekty i nawiązać kontakt ze swoimi rówieśnikami i przyjaciółmi. Społeczność SupportFinity oferuje dostęp do ofert pracy i projektów oraz wiele innych bezpłatnych korzyści, takich jak premie, blogowanie i dostęp do funkcji dostępnych tylko dla społeczności.