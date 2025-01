Oprogramowanie tablicy ogłoszeń - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute zmienia atrybucję marketingową w mediach, wykorzystując technologię opartą na sztucznej inteligencji, która dostarcza wskaźniki wydajności reklam we wszystkich formatach transmisji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w tym w zaplanowanych i nieplanowanych spotach (odczyty na żywo, organiczne wzmianki o promocjach). Veritone Attribute wykorzystuje dane z emitowanych reklam i koreluje je z analityką witryn internetowych reklamodawców. Dzięki Attribute nadawcy medialni mogą wykazać swoją cyfrową wartość w kampaniach telewizyjnych, co skutkuje większym zadowoleniem reklamodawców i większymi przychodami. Szybki wgląd w dane — gromadzenie i przeglądanie bogatych, solidnych danych kampanii w czasie zbliżonym do rzeczywistego Elastyczna konfiguracja — możliwość dostosowania do każdego klienta, reklamodawcy i kampanii Bardzo wizualny — panel zapewnia proste i udostępniane wizualizacje danych atrybucji. Dowiedz się więcej na stronie https://www.veritone. com/aplikacje/atrybut.