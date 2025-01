Najpopularniejsze Ostatnio dodane Platformy analityczne IoT - Najpopularniejsze aplikacje - Katar

Platformy analityczne IoT umożliwiają firmom analizowanie i wizualizację danych z urządzeń podłączonych do Internetu. Platformy te pomagają interpretować ciągły przepływ ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych oraz danych szeregów czasowych generowanych przez te urządzenia, umożliwiając firmom zrozumienie trendów historycznych i przewidywanie przyszłych wyników. Firmy mogą korzystać z rozwiązań analitycznych IoT do monitorowania wydajności maszyn, przedstawiania zaleceń dotyczących konserwacji predykcyjnej i uzyskiwania wglądu w określone dane, takie jak temperatura, ruch i dźwięk. Analitycy danych mogą używać platform analitycznych IoT do przygotowywania, filtrowania, przekształcania i eksplorowania danych z czujników w podobny sposób, w jaki analizowaliby dane strukturalne za pomocą platformy analizy biznesowej.