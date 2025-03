Oprogramowanie do planowania rozmów kwalifikacyjnych - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Cronofy

Firmy polegają na platformie Cronofy w zakresie wspomagania swoich harmonogramów, korzystając z narzędzi do planowania rozmów kwalifikacyjnych, osadzonych komponentów i interfejsów API. Dla rekruterów Rekrutacja to relacje. Nie chodzi o to, żeby zarządzać administracją, żeby wspierać relacje. Nie chodzi tu też o zmaganie się z kalendarzami i niekończące się zarządzanie kalendarzem. Dzięki potężnemu oprogramowaniu do planowania Cronofy pożegnaj się z podwójnymi rezerwacjami i konfliktami w harmonogramie. Przywitaj się z płynniejszym harmonogramem, który uwielbiają osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne i kandydaci. Szybciej planuj rozmowy kwalifikacyjne – 12 razy szybciej. Skorzystaj z tych oszczędzających czas funkcji bezpośrednio z poziomu ATS. Integrujemy się z ponad 80 ATS-ami. - Nasz harmonogram rozmów kwalifikacyjnych umożliwia ciągłe machanie na pożegnanie e-mailami. Wygeneruj jednorazowy link do zaproszenia na spotkanie, który może zawierać informację o dostępności wielu osób i dostosowane ustawienia. Twój zespół może udostępniać swoją dostępność w czasie rzeczywistym kandydatom i menedżerom ds. rekrutacji, oferując im terminy spotkań, spotkań lub rozmów kwalifikacyjnych. Możesz także planować z dowolnego miejsca w Internecie, korzystając z naszych rozszerzeń, w swoich ulubionych przeglądarkach, aplikacjach i poczcie e-mail. - Nasze interfejsy API oferują dostawcom oprogramowania szansę na integrację zaawansowanych funkcji planowania, łączenie się ze wszystkimi głównymi kalendarzami i w oparciu o dostępność w czasie rzeczywistym. W Cronofy bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, prywatności i zgodności danych. Wiele centrów danych, w których się znajdujesz, dzięki czemu Twoje dane mogą być bezpiecznie hostowane w wybranym przez Ciebie regionie. Nieustannie pracujemy, aby spełnić standardy branżowe i geograficzne, zapewniając, że nasze działania wykraczają poza to, spełniając więcej niż tylko absolutne minimum. Stale udoskonalamy nasze działania i praktyki i jesteśmy dumni, że spełniamy wymogi RODO, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA i CCPA. Więcej informacji na temat naszych zasad znajdziesz tutaj: https://www.cronofy.com/privacy