Dabble

dabblewriter.com

Dabble, wydany w 2017 roku, to łatwe w użyciu oparte na chmurze narzędzie do pisania, które umożliwia pisarzom-amatorom i doświadczonym autorom publikacji uproszczony sposób organizowania, uzyskiwania dostępu, kreślenia fabuły i tworzenia niesamowitych historii: rękopisu, notatek do historii, spisku, celów , przeciągnij i upuść, automatyczne ustawianie ostrości, automatyczna synchronizacja między urządzeniami i wiele więcej! Chcemy pomóc Ci pisać najlepiej, gdziekolwiek i kiedykolwiek pojawi się inspiracja.