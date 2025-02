Wewnętrzne oprogramowanie do biuletynów - Najpopularniejsze aplikacje - Czad

SnapComms

snapcomms.com

Snapcomms jest wiodącym dostawcą oprogramowania do komunikacji wewnętrznej. Pomaga organizacjom zwrócić uwagę pracowników za pośrednictwem szeregu żywych narzędzi, które omijają wiadomość e -mail dla maksymalnej skuteczności. Wysoce wizualne, wielofunkcyjne narzędzia komunikacyjne są dostarczane bezpośrednio do pracowników, gdziekolwiek się znajdują, i działają w całym spektrum komunikacji-z nagłośnie, pełnometrażowych alarmów awaryjnych na bardziej pasywne kanały dla ogólnej świadomości. Świeże, angażujące formaty obejmują: * Alerty stacjonarne (i mobilne) w celu pilnej lub ważnej komunikacji pracowników * Wiadomości przewijające (TICKERS) Dostarczone na komputery stacjonarne z linkami do dalszych informacji i pełniejszych systemów wiadomości * Biuletyny do pakowania wyselekcjonowanych treści w wysokiej jakości, pięknie markowane i wciągające format * Interaktywne oznakowanie cyfrowe i wiadomości dostarczane do ekranów * Narzędzia quizu i ankiety dla grywalizacji pracowników i informacji zwrotnych * Powiadomienia o przycisku paniki na wypadek sytuacji kryzysowych Wszechstronne oprogramowanie jest używane przez komunikację, IT, HR, bezpieczeństwo, zgodność i inne funkcje biznesowe na całym świecie. Założona w 2007 r. Snapcomms ma miliony płatnych użytkowników w ponad 75 krajach. Klienci ci obejmują każdą branżę i obejmują wiele firm i odsprzedawców z listy Fortune 500 w Ameryce Północnej, Europie, Azji Południowo -Wschodniej, Australii, na Bliskim Wschodzie, Afryce, Karaibach i Ameryce Południowej. Firma ma siedzibę w Auckland w Nowej Zelandii, z biurami w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i centrach danych na całym świecie. Snapcomms to firma Everbridge, oferująca jedyne kompleksowe krytyczne zarządzanie wydarzeniami i komunikację pracowników na świecie.