Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Problem z komunikacją zespołową? Nie szukaj dalej - ludzie dostarczą dokładnie to, co jest potrzebne! Nasze osoby, które to innowacyjna technologia mobilna, która umożliwia małych, średnich i przedsiębiorczościach komunikację ze wszystkimi. Platforma oferuje ekskluzywne metody dostawy, które są skierowane do właściwej grupy odbiorców, wykorzystując tagi, aby zapewnić, że każdy, kto musi otrzymać wiadomość. Nasze ludzie zapewnia liczne narzędzia do poprawy komunikacji, zaangażowania i szkolenia dla zespołów pierwszej linii. Dlaczego warto korzystać z naszych osób? * Ważne aktualizacje, prosto do Ciebie. Użytkownicy mogą pożegnać się z przewijaniem i cześć do ukierunkowanych wiadomości. Nigdy więcej niekończących się e -maili „do wszystkich” - po prostu zobacz, co jest istotne. Pilne powiadomienia o spotkaniach lub kluczowe aktualizacje bezpieczeństwa są natychmiast dostarczane do wybranego telefonu lub urządzenia. * Instant czat. Użytkownicy mogą od razu uzyskać odpowiedzi, których potrzebują z czatem zespołowym dla grup lub osób, zaprojektowanych z myślą o zajętych ludzi. Czat mogą być zorganizowane według lokalizacji, projektu lub zespołu w ciągu zaledwie kilku sekund w telefonie - po prostu pobieranie i zacznij rozmawiać. * Wszystko w jednym miejscu. Użytkownicy mogą znaleźć i udostępniać pliki z dowolnego miejsca. Dostęp do centrum wiedzy naszego z ich telefonu zawiera najnowsze wersje ważnych filmów, plików PDF, dokumentów tekstowych i innych. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, bez potrzeby biurka lub komputera. * Formularze i listy kontrolne. Zadania codzienne są uproszczone, co pozwala użytkownikom szybko rejestrować ważne informacje. Platforma eliminuje papierowy chaos, utracone dokumenty i słabe zgłoszenie. Zespół korzysta z tych samych form w taki sam sposób - po prostu wypełnij formularz i wykonać pracę. * Zmiennie przesuwa się z telefonu. Użytkownicy mogą być na bieżąco z zmianami zmiany i swapów bez sprawdzania wiadomości e -mail. Funkcja otwartych przesunięć naszych osób pozwala całemu zespołowi rejestrować, śledzić i pokryć zmiany. Mogą to zarezerwować, potwierdzić i jest zalogowany - dostępny z dowolnego urządzenia.