Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

Troop Messenger

troopmessenger.com

Troop Messenger to doskonałe i łatwe w użyciu narzędzie do przesyłania wiadomości biurowych z płynnym interfejsem użytkownika i UX. Funkcje i ich funkcjonalności są dobrze opracowane w całej aplikacji, dzięki czemu nauka jest prosta nawet dla początkującego użytkownika. Oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak wiadomości jeden na jednego, rozmowy grupowe, podgląd plików, połączenia głosowe i wideo, udostępnianie ekranu, Burnout, Forkout itp., aby zapewnić nieprzerwany przepływ pracy. Został zaprojektowany jako model biznesowy z cenami freemium, odpowiedni dla przedsiębiorstw każdej formy i wielkości, od małych, średnich, dużych i rządowych. Użytkownicy biznesowi, którzy zarejestrują się w ramach bezpłatnego okresu próbnego, będą mogli korzystać z funkcji wersji Enterprise przez pierwsze 30 dni. Każde korporacyjne miejsce pracy potrzebuje doskonałego narzędzia do komunikacji i współpracy, aby zawsze pozostawać w kontakcie. Troop Messenger to jedno z takich programów do komunikacji biznesowej, które dzięki potężnemu zestawowi funkcji usprawnia pracę zespołów. Dzięki niemu zespoły pozostają w kontakcie przez całą dobę na platformach Windows, Linux, Mac OS, Android i iOS. Jedna z najlepszych aplikacji modelu biznesowego freemium oparta na SaaS, dostępna w dowolnej przeglądarce internetowej. Zapewnia opcje dostarczania samodzielnego hostingu, aplikacji niestandardowych i interfejsów API, aby zaspokoić różnorodne potrzeby branżowe. Gdziekolwiek jesteś na całym świecie, po prostu zaloguj się do aplikacji internetowej, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej przy użyciu swoich danych uwierzytelniających, aby współpracować ze współpracownikami i uzyskać dostęp do swojej pracy.