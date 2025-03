Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do interaktywnego testowania bezpieczeństwa aplikacji (IAST) sprawdza kod aplikacji od wewnątrz podczas jej działania, aby zidentyfikować luki w zabezpieczeniach. Podejście to kontrastuje ze statycznym testowaniem bezpieczeństwa aplikacji (SAST), które analizuje kod bez jego wykonywania, oraz dynamicznym testowaniem bezpieczeństwa aplikacji (DAST), które przeprowadza testy spoza aplikacji przy użyciu metody czarnej skrzynki. IAST oferuje szybszy proces testowania w porównaniu do SAST, co czyni go atrakcyjnym dla zespołów nastawionych na ciągłe dostarczanie. Szybkość IAST wiąże się jednak z pewnym kompromisem: zapewnia mniej kompleksowe skanowanie niż SAST, ponieważ ocenia kod tylko w określonych punktach określonych przez testerów. Oprogramowanie IAST ostrzega testerów o wykrytych lukach i dostarcza sugestie dotyczące środków zaradczych, aby ułatwić rozwiązanie problemu.