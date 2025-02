Oprogramowanie inteligentnych wirtualnych asystentów - Najpopularniejsze aplikacje - Sierra Leone

Gupshup

gupshup.io

Gupshup to pakiet narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, których zadaniem jest zwiększanie zaangażowania klientów poprzez automatyzację rozmów. Zawiera różnorodne narzędzia do tworzenia i zarządzania automatycznymi chatbotami dla różnorodnych interakcji z klientami. Narzędzia te mają na celu automatyzację różnych aspektów zaangażowania klientów, w tym pozyskiwania, marketingu, handlu i wsparcia, a wszystko to ma na celu maksymalizację wartości życiowej klienta i minimalizację kosztów obsługi. Kluczowe funkcje obejmują Conversation Cloud, zaawansowane rozwiązanie do zarządzania doświadczeniami klientów, oraz ACE LLM, oferujące generatywne możliwości AI. Gupshup zapewnia także narzędzia do wielokanałowego przesyłania wiadomości, w tym wstępnie zatwierdzone szablony WhatsApp, ułatwiające dwustronne rozmowy z klientami w czasie rzeczywistym. Oprócz narzędzi chatbota Gupshup oferuje Campaign Managera, Bot Studio, Agent Assist i specyficzne dla domeny modele AI do rozmów biznesowych. Funkcje te umożliwiają personalizację dialogów z klientami i zabezpieczanie danych użytkowników. Jako rozwiązanie wielokanałowe, Gupshup obsługuje także integrację z różnymi kanałami, takimi jak WhatsApp, SMS, Google Business Messaging i nie tylko. Platforma może być używana w różnych branżach, takich jak BFSI, handel detaliczny, opieka zdrowotna i inne.