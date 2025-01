Usługi wiadomości błyskawicznych - Najpopularniejsze aplikacje - Rosja

Skype

skype.com

Skype to aplikacja telekomunikacyjna specjalizująca się w zapewnianiu rozmów wideo i rozmów głosowych pomiędzy komputerami, tabletami, urządzeniami mobilnymi, konsolą Xbox One i smartwatchami przez Internet. Skype udostępnia także usługi komunikacji błyskawicznej. Użytkownicy mogą przesyłać tekst, wideo, audio i obrazy. Skype umożliwia wideokonferencje. Pod koniec 2010 r. na całym świecie było ponad 660 milionów użytkowników, a według szacunków w sierpniu 2015 r. ponad 300 milionów było aktywnych każdego miesiąca. W pewnym momencie w lutym 2012 r. 34 miliony użytkowników jednocześnie korzystało z Internetu przez Skype. W marcu 2020 r. Skype był korzysta z niego 100 milionów osób miesięcznie i 40 milionów osób dziennie. Oznacza to 70% wzrost liczby codziennych użytkowników w porównaniu z poprzednim miesiącem, spowodowany pandemią Covid-19. Po raz pierwszy wydany w sierpniu 2003 roku Skype został stworzony przez Szweda Niklasa Zennströma i Duńczyka Janusa Friisa we współpracy z Ahti Heinlą , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn i Toivo Annus, Estończycy, którzy opracowali backend peer-to-peer, który był również używany w aplikacji Kazaa do udostępniania muzyki. We wrześniu 2005 roku eBay kupił Skype'a za 2,6 miliarda dolarów. We wrześniu 2009 roku firmy Silver Lake, Andreessen Horowitz i Rada ds. Inwestycji Kanadyjskiego Planu Emerytalnego ogłosiły przejęcie 65% firmy Skype za 1,9 miliarda dolarów od serwisu eBay, co przypisuje przedsiębiorstwu wartość rynkową wynoszącą 2,92 miliarda dolarów. Microsoft kupił Skype'a w maju 2011 roku za 8,5 miliarda dolarów. Siedziba oddziału Skype znajduje się w Luksemburgu, ale większość zespołu programistów i 44% wszystkich pracowników oddziału nadal znajduje się w Tallinie i Tartu w Estonii. Skype umożliwia użytkownikom komunikowanie się przez Internet za pomocą głosu, przy użyciu mikrofonu i wideo przy użyciu kamerą internetową i za pomocą komunikatorów internetowych. Skype wdraża model biznesowy freemium, w ramach którego połączenia Skype-to-Skype są bezpłatne, natomiast opłaty za połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi (w tradycyjnych sieciach telefonicznych) są pobierane za pośrednictwem systemu kont użytkowników opartego na debetach, zwanego doładowaniem konta Skype. Niektórzy administratorzy sieci zablokowali Skype w sieciach korporacyjnych, rządowych, domowych i edukacyjnych, podając takie przyczyny, jak niewłaściwe wykorzystanie zasobów, nadmierne wykorzystanie przepustowości i obawy dotyczące bezpieczeństwa. Pierwotnie Skype był hybrydowym systemem peer-to-peer i klient-serwer. Od maja 2012 r. Skype jest w całości obsługiwany przez superwęzły obsługiwane przez firmę Microsoft. Ujawnienia masowego nadzoru z 2013 r. ujawniły, że Microsoft przyznał agencjom wywiadowczym nieograniczony dostęp do superwęzłów i treści komunikacyjnych programu Skype. W latach 2016 i 2017 firma Microsoft przeprojektowała swoich klientów Skype w sposób, który umożliwił przejście Skype z usługi peer-to-peer do scentralizowanej usługi Azure i dostosował interfejsy użytkownika aplikacji, aby wiadomości tekstowe były bardziej widoczne niż połączenia głosowe. Skype dla systemów Windows, iOS, Android, Mac i Linux przeszedł znaczące, widoczne zmiany.