Usługi wiadomości błyskawicznych - Najpopularniejsze aplikacje - Mauretania

GroupMe

groupme.com

GroupMe to mobilna aplikacja do obsługi wiadomości grupowych należąca do firmy Microsoft. Został uruchomiony w maju 2010 roku przez prywatną firmę GroupMe. W sierpniu 2011 r. GroupMe dostarczało ponad 100 milionów wiadomości miesięcznie, a do czerwca 2012 r. liczba ta wzrosła do 550 milionów. W 2013...