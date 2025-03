Simpl

Simple to wiodąca sieć 1-tap kasy w Indiach, która ma na celu niewidoczne i inteligentne płatności. Jest zaangażowany w uproszczenie i demokratyzacja cyfrowej transformacji w przestrzeni płatniczej. Jako najważniejsza w Indiach platforma doświadczeń konsumenckich, Simple ma misję umożliwiania pozycji kupców do budowania zaufanych relacji z klientami, jedną transakcją na raz. Z ponad 26 000 dostępnych sprzedawców i milionów zaufanych użytkowników Pan-Indie, Simple przewiduje, że tworząc integracyjne wrażenia z płatności cyfrowych dla Indii, które upoważnia i wspiera zaufanie między kupcami i ich klientami. Simple zapewnia pełny stos rozwiązania do konwersji e-commerce. Umożliwia sprzedawcom zapewnienie klientom 1-tap kasy, ochrony nabywców i obiektu pay-lateria, aby umożliwić im bezpieczeństwo i zaufanie podczas zakupów online. Dzięki Simple kupcy mogą zapewnić konsumentom łatwe, bezpieczne i intuicyjne wrażenia użytkownika.