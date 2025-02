Oprogramowanie do płatności ratalnych i opcji Kup teraz, zapłać później (BNPL). - Najpopularniejsze aplikacje - Słowenia

Afterpay

afterpay.com

Afterpay jest pionierem lepszego sposobu płacenia. Klienci robią zakupy teraz, płacą przez 6 tygodni i nigdy nie płacą odsetek. Sprzedawcy współpracujący z Afterpay docierają do największych i najbardziej lojalnych klientów na świecie. Ponad 19 milionów aktywnych klientów na całym świecie zrobiło zakupy za pomocą Afterpay i stale znajduje się ona w pierwszej dziesiątce aplikacji zakupowych. Sprzedawcy odnoszą korzyści ze współpracy z Afterpay i oferowania klientom lepszego sposobu płatności. Afterpay wysyła codziennie średnio ponad 1 milion poleceń na całym świecie do swoich partnerów handlowych. Afterpay zwiększa średnią wartość zamówienia, zwiększa sprzedaż i sprawia, że ​​klienci wracają. Oto jak Afterpay działa dla Twoich klientów: 1. Twoi klienci robią zakupy w Twojej witrynie lub pobierają aplikację Afterpay. 2. Klienci widzą harmonogram płatności i przy kasie wybierają opcję Afterpay jako metodę płatności. 3. Teraz dokonają pierwszej z 4 płatności. A resztę zapłać w ciągu 6 tygodni. Oto jak to działa w Twoim przypadku: - Zarabiaj z góry. Za zakupy dokonane za pomocą Afterpay otrzymasz zapłatę w ciągu kilku dni. - Zminimalizuj ryzyko. Podejmujemy ryzyko, w tym obciążenia zwrotne i oszustwa. Możesz więc skupić się na rozwoju swojego biznesu. - Otrzymuj codzienne raporty rozliczeniowe. Uzyskaj dostęp do informacji transakcyjnych, które możesz wykorzystać do uzgadniania i weryfikacji zamówień.