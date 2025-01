Platformy influencer marketingu - Najpopularniejsze aplikacje - Rosja

CreatorDB

creatordb.app

CreatorDB to platforma marketingu wpływowego, umożliwiająca użytkownikom odkrywanie wpływowych osób, analizowanie rynków i śledzenie kampanii, oferująca ponad 3 miliony wpływowych osób, ponad 130 filtrów, ponad 500 tematów i prawie 9000 nisz. CreatorDB zapewnia użytkownikom szczegółowy dostęp do marketingu influencerów i ma na celu umożliwienie im znalezienia odpowiedniego influencera za pomocą ponad 130 kryteriów wyszukiwania. Dodatkowo użytkownicy mogą: Porównywać wyniki poszczególnych twórców ze średnimi wynikami dla ich Tematu w ciągu kilku sekund, aby je porównać. Śledź kampanie, indywidualizuj całą treść związaną z marką i uzyskuj zbiorcze informacje. Śledź konkurencję w sekcji Marka, gdzie można zobaczyć, co robią i jak radzą sobie ich treści. Sprawdź, jak radzą sobie treści dotyczące różnych tematów, aby zdecydować, kiedy i gdzie się zaangażować. Uzyskaj dostęp do szczegółowych danych o twórcach i demografii tematów i miej pewność, że zawsze rozmawiasz z właściwymi osobami. Wszystkie usługi CreatorDB są dostępne za pośrednictwem naszego SaaS i integracji API, aby jak najlepiej połączyć je z bieżącym przepływem pracy. CreatorDB oferuje usługi agencyjne z kompleksowym zarządzaniem kampaniami we własnym zakresie. Dostawca twierdzi, że zespół jego agencji biegle włada 11 najczęściej używanymi językami, co czyni go realnym rozwiązaniem w przypadku kampanii transgranicznych.