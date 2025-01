Platformy influencer marketingu - Najpopularniejsze aplikacje - Filipiny

Vyrill

vyrill.com

Ponieważ zawartość wideo rośnie o 400% rok do roku, marki i sprzedawcy detaliczni stają przed ogromnym problemem. Czy wiedziałeś, że: * 2,16 godziny dziennie spędza się na urządzeniach mobilnych oglądając wideo * Ponad 700 godzin filmów przesyłanych na minutę na YouTube * Ponad 5 miliardów filmów oglądanych dziennie w YouTube * 85% kupujących ogląda wideo przed zakupem produktów * Kupujący mają 20 razy większe zaufanie do recenzji wideo niż recenzji tekstowych Jak znaleźć istotne informacje o produktach i klientach ukryte w tych filmach? Wyobraź sobie zasoby, czas i skupienie potrzebne do zrozumienia tak ogromnej ilości treści wideo. A ponieważ wszystkich tych filmów nie można przeszukiwać, nie są one przydatne. Dlatego Vyrill szkoli maszyny do przechwytywania, oglądania i analizowania treści wideo na masową skalę. Vyrill pomaga markom i sprzedawcom detalicznym uzyskać informacje o konsumentach na podstawie danych wideo, aby ulepszyć ich produkty, zwiększyć zaangażowanie klientów i zwiększyć sprzedaż w handlu elektronicznym. Platforma AI Vyrill analizuje każdy film w ponad 15 wymiarach i ponad 70 filtrach, umożliwiając markom uchwycenie tego, kto, co, gdzie i kiedy – w milionach filmów. Vyrill automatycznie dostarcza analizy i spostrzeżenia, które umożliwiają podjęcie działań: * Korzystaj z trendów, ludzi, tematów i wydarzeń w czasie rzeczywistym dotyczących Twojej marki * Zrozumienie pozytywnych i negatywnych opinii na temat Twoich produktów * Interpretuj rozmowy wideo ze względu na bezpieczeństwo marki, w tym wulgaryzmy, przemoc itp. * Zrozumienie spostrzeżeń dotyczących konkurencji * Uruchom kampanie, aby zdobyć nowe recenzje wideo na temat Twojej marki i produktów * Uruchom monity generatywnej AI, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące danych wideo