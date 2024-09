Przemysłowe platformy AR - Najpopularniejsze aplikacje - Gruzja

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Platformy przemysłowej rzeczywistości rozszerzonej (AR) są wykorzystywane w celu usprawnienia procesów operacyjnych pracowników w sektorach przemysłowych. Wykorzystując interaktywne treści AR, platformy te zwiększają produktywność, wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Użytkownicy oprogramowania przemysłowego AR mogą integrować własne treści AR, zwykle tworzone przy użyciu zestawu SDK AR, i przechowywać je na platformie w celu zapewnienia dostępności. Co więcej, oprogramowanie to umożliwia jednoczesne wdrożenie dla wielu użytkowników. Platformy te ułatwiają skanowanie obiektów ze świata rzeczywistego, umożliwiając użytkownikom nakładanie znaczników i adnotacji, ułatwiając w ten sposób bardziej efektywne szkolenie w miejscu pracy. Ponadto pracownicy mogą w razie potrzeby łatwo uzyskać dostęp do niezbędnej dokumentacji. Wiele z tych narzędzi zawiera także funkcje dostępu wideo, umożliwiające zdalnym członkom zespołu podgląd perspektywy użytkownika w czasie rzeczywistym. Ważne jest, aby odróżnić przemysłową AR od oprogramowania symulatora szkoleniowego AR, ponieważ to drugie nie jest dostosowane specjalnie do zastosowań przemysłowych.