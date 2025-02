Oprogramowanie do śledzenia połączeń przychodzących - Najpopularniejsze aplikacje - Słowenia

Infinity Hub

infinity.co

Odkryj, co dzieje się przed, w trakcie i po każdej rozmowie, i podejmuj rzeczywiste działania, aby zwiększyć efektywność marketingową i operacyjną. Infinity to światowej klasy platforma do analizy połączeń z certyfikatem ISO 27001, oferująca szczegółowe możliwości śledzenia odwiedzających. Infinity umożliwia zmapowanie całej podróży klienta i odblokowanie bezcennych informacji, takich jak kampanie, strony internetowe i dokładne słowa kluczowe, z których korzystali Twoi klienci, zanim podnieśli słuchawkę. Określenie, skąd pochodzą konwersje telefoniczne, pomoże Ci uzyskać pełny obraz analizy skuteczności. Będziesz w stanie wygenerować imponujący zwrot z inwestycji w wydatki marketingowe, całkowicie eliminując domysły dotyczące tego, co generuje sprzedaż. Infinity Hub stale się rozwija, aby umożliwić użytkownikom tworzenie najlepszych w swojej klasie doświadczeń klientów, umożliwiając im integrację z najnowszymi wersjami Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce i wieloma innymi. Integrujemy się również z Instagramem i Facebookiem, dzięki czemu użytkownicy Infinity mogą odkryć dodatkową wartość ze swoich reklam w mediach społecznościowych. Nasz pakiet Conversation Analytics analizuje wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące na dużą skalę i zapewnia istotny wgląd w to, co przynosi pozytywne wyniki, a co nie. Agent ID zapewnia szczegółowy wgląd w wydajność poszczególnych agentów, dzięki czemu można tworzyć dostosowane sesje szkoleniowe mające na celu zapewnienie bezproblemowej obsługi klienta. Oto niektóre z wyników, które pomogliśmy osiągnąć naszym klientom: 79% wzrost konwersji w przypadku Flight Center 64% redukcja kosztów pozyskania klienta (CAC) w przypadku Pendragon 50% redukcja kosztów call center w przypadku Access Self Storage