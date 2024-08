Oprogramowanie do rozpoznawania obrazu - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do rozpoznawania obrazu, zwane także widzeniem komputerowym, umożliwia aplikacjom interpretację obrazów lub filmów. Przetwarza obrazy jako dane wejściowe i generuje dane wyjściowe, takie jak etykiety lub ramki ograniczające, za pomocą algorytmów widzenia komputerowego. Obejmuje różne funkcje, takie jak przywracanie obrazu, rozpoznawanie obiektów i rekonstrukcja scen, zwykle zintegrowane z inteligentnymi aplikacjami. Analitycy danych wykorzystują oprogramowanie do rozpoznawania obrazów do uczenia modeli, natomiast programiści włączają funkcje rozpoznawania obrazów do swojego oprogramowania. Format dostępu do tego oprogramowania różni się w zależności od potrzeb użytkownika i obejmuje biblioteki lub frameworki uczenia maszynowego po interfejsy API, zestawy SDK lub platformy typu end-to-end. Należy odróżnić oprogramowanie do rozpoznawania obrazu od narzędzi pokrewnych. Chociaż platformy do nauki danych i uczenia maszynowego oferują funkcje do szkolenia modeli wizji komputerowej, mają one szerszy zakres. Co więcej, rozpoznawanie obrazów, choć jest formą uczenia maszynowego, różni się od innych możliwości uczenia maszynowego, takich jak silniki rekomendacji czy rozpoznawanie wzorców. Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu należy do kategorii optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Chociaż wiele programów do rozpoznawania obrazów służy wielu celom, niektóre specjalizują się w określonych obszarach, takich jak wykrywanie logo, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów lub wykrywanie wyraźnych treści. Mogą obsługiwać tylko pliki obrazów lub zarówno obrazy, jak i filmy. Ponadto, chociaż większość działa w chmurze, niektóre obsługują przetwarzanie brzegowe lub na urządzeniu. Aby produkt został zaliczony do kategorii Rozpoznawanie obrazu, musi: * Oferuj algorytm głębokiego uczenia się dostosowany do rozpoznawania obrazów. * Interfejs z pulami danych obrazu w celu poznania określonych funkcji lub rozwiązań. * Zaakceptuj dane obrazu jako dane wejściowe i podaj rozwiązanie jako dane wyjściowe. * Włącz możliwości rozpoznawania obrazu dla innych aplikacji, procesów lub usług.