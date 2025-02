Oprogramowanie do weryfikacji tożsamości - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

Plaid

Plaid to platforma z pakietem produktów, która umożliwia programistom tworzenie aplikacji finansowych, które mogą wchodzić w interakcję z kontami bankowymi, realizować płatności i zarządzać ryzykiem. Pozwala użytkownikowi łatwo uwierzytelnić i połączyć swoje konto bankowe z dowolną aplikacją oraz korzystać z funkcji bankowych z poziomu tej aplikacji. Dzięki Plaid będziesz mógł tworzyć aplikacje synchronizujące się z kontami bankowymi użytkowników w celu śledzenia i zarządzania ich budżetami oraz transferu środków. Zasadniczo służy jako łącznik między bankami a technologiami finansowymi. Kilka znanych marek, takich jak Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood i Level Money, korzysta obecnie z produktów i rozwiązań Plaid. W przypadku popularnej zintegrowanej usługi HR online Gusto wykorzystuje ona funkcję automatycznej izby rozliczeniowej (ACH) firmy Plaid do obsługi usługi bezpośrednich depozytów płacowych. Inne fintechy, takie jak aplikacja do budżetowania Level Money, wykorzystują tę platformę do konsolidowania i czyszczenia danych z różnych kont bankowych użytkowników, aby pomóc im zarządzać swoimi pieniędzmi i budżetować. W szerokim znaczeniu Plaid obejmuje kluczowe segmenty usług finansowych, w tym konfigurowanie płatności i weryfikację danych finansowych. Może pomóc w zorganizowaniu i realizacji płatności ACH, zebraniu danych transakcyjnych, zweryfikowaniu tożsamości użytkownika, zbadaniu danych o zatrudnieniu i dochodach, ocenie ryzyka użytkowników oraz osadzeniu integracji banków bezpośrednio w przepływach kredytobiorców. Tworzenie własnej aplikacji nigdy nie było łatwiejsze – za pomocą zaledwie kilku linijek kodu możesz dopasować Plaid do wszystkiego, co budujesz. Przegląd zalet Plaid: Lepsze uwierzytelnianie ACH Uwierzytelnianie kont w przypadku płatności między bankami stało się prostsze, szybsze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Będziesz mógł natychmiast uwierzytelniać przelewy bez czekania na mikrowpłaty, a także ograniczyć liczbę nieudanych transakcji poprzez uwierzytelnianie i kierowanie użytkowników do ACH. Zapewnia to bezproblemową obsługę użytkownika, ponieważ można skonfigurować użytkowników w oparciu o informacje, które już znają, skutecznie eliminując polowanie na książeczki czekowe. Zwiększa również konwersje, umożliwiając wdrożenie przepływu zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, który zapewnia znacznie większą konwersję. Sprawdzaj salda w czasie rzeczywistym Dzięki Plaid praca z danymi finansowymi jest uproszczona. W zaledwie kilku krokach możesz pobrać dane historyczne i saldo w czasie rzeczywistym, a także uzyskać aktualne i dostępne informacje o saldzie oraz szczegółowe informacje o stanie i typie konta. Możesz błyskawicznie sprawdzić salda swoich użytkowników, gdy tylko chcesz dokonać przelewu. Pomaga zapobiegać przekroczeniu stanu konta i umożliwia prefinansowanie transakcji z wglądem w salda. Co więcej, uzyskując wgląd w dostępne środki przed dokonaniem przelewu, zapobiegasz opłatom za niewystarczające fundusze (NSF), redukując w ten sposób, jeśli nie całkowicie, koszty oszustw. Ogranicz oszustwa bankowe Plaid umożliwia wykorzystanie danych bankowych do weryfikacji tożsamości i ograniczenia oszustw bankowych. Możesz potwierdzić tożsamość użytkownika, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail, a także sprawdzić te informacje z dokumentacją znajdującą się w banku. Będziesz mógł poznać swoich użytkowników poprzez prostą kontrolę tożsamości, którą dodatkowo ułatwiają automatyczne wypełnianie formularzy na podstawie informacji o posiadaczu rachunku znajdujących się w aktach banku. Czyste i skategoryzowane transakcje Zarządzanie pieniędzmi jest usprawnione, gdy otrzymujesz przejrzyste, skategoryzowane dane dotyczące transakcji, które sięgają nawet 24 miesięcy. Będziesz mieć więcej szczegółów na temat transakcji, jeśli umieścisz je w kontekście informacji o geolokalizacji, sprzedawcy i kategorii. Dzięki niezawodnym danym w czasie rzeczywistym sięgającym tak daleko wstecz, jak to możliwe, zyskujesz cenne informacje, które pozwalają lepiej służyć klientom i obniżać koszty dzięki połączeniom o niskim opóźnieniu, które nie wymagają dodatkowych zasobów technicznych. Weryfikacja aktywów pożyczkobiorcy bezpośrednio u źródła Kredytobiorcy mogą połączyć swoje konta bankowe w ciągu kilku sekund, aby zmaksymalizować konwersje. Otrzymujesz dużą prędkość przetwarzania dzięki zintegrowanej technologii, która płynnie łączy Plaid z Twoimi własnymi doświadczeniami, aby zmniejszyć tarcia dla pożyczkobiorcy. Przyspieszanie połączeń to także dbałość o bezpieczeństwo, na przykład stosowanie 256-bitowego szyfrowania AES klasy korporacyjnej, które jest dostarczane wraz z regularnymi testami penetracji sieci i przeglądami bezpieczeństwa.