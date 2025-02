Oprogramowanie do zarządzania pomysłami - Najpopularniejsze aplikacje - Słowenia

Hives.co

hives.co

Gotowa do użycia platforma umożliwiająca łatwe angażowanie pracowników i gromadzenie pomysłów z całej organizacji. --- Firma Hives zaczęła od prostego pomysłu, że należy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Dawno, dawno temu byliśmy zespołem konsultantów, który pomagał organizacjom tworzyć lepsze i bardziej efektywne cyfrowe miejsce pracy. Jednak wcześnie zrozumieliśmy, że wielu naszych klientów miało trudności z umożliwieniem swoim pracownikom wyrażania opinii i dzielenia się pomysłami na ulepszenia. Po prostu brakowało im trwałego modelu ciągłych zmian. Bez łatwego sposobu gromadzenia pomysłów zmiany następowałyby powoli, a zdrowie (i bogactwo) organizacji byłoby zagrożone. Koncepcja ta faktycznie działa podobnie do ula. Swoją drogą, czy wiecie, że ul jest powszechnie używanym symbolem przemysłu i współpracy? I ma to duży sens, ponieważ w ulu każda pszczoła ma swój cel i konkretne zadanie i wszystkie współpracują. Podobnie jak w przypadku ula, dobro i kultura organizacji zależą od pracowitych pszczół, z których się składa. Ul działa w następujący sposób: jego wewnętrzna struktura nazywa się plastrem miodu i składa się z masy sześciokątnych pryzmatycznych komórek złożonych z wosku pszczelego, tworząc podstawowy wzór rzeczywistej wydajności geometrycznej. Pszczoły same zbierają nektar i inne słodkie soki z kwiatów, które w ciałach pszczół zamieniają się w miód. Sam miód jest następnie przechowywany w komórkach wspomnianego wosku pszczelego. Brzmi znajomo? Proces wspólnej pracy w określonym celu, zbierania nektaru i przekształcania go w miód, jest bardzo podobny do tego, w jaki sposób my, ludzie, współistniejemy i współpracujemy. Rozwijamy się, gdy pracujemy dla organizacji, która ma mocne fundamenty i wydajne procesy pracy. Chcemy być częścią czegoś większego i chcemy wnosić swój wkład tam, gdzie możemy. Przez cały dzień zbieramy inspiracje i wrażenia, które przekształcają się w realne pomysły, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Ale gdzie te pomysły mają zostać wykorzystane i zebrane? To było wyzwanie dla każdej organizacji, z którą rozmawialiśmy. Postanowiliśmy więc stworzyć rozwiązanie tych problemów i zbudować narzędzie, które da firmom możliwość wzmocnienia pozycji swoich pracowników w sposób, o którym nawet nie myśleli, że jest możliwy.